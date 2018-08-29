В Амгинском районе Якутии выпал дождь из клопов

СЕГОДНЯ 09:11 2018-08-29T09:28:34+03:00

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Необычное явление наблюдали жители Амгинского улуса - с неба на землю выпали миллионы неизвестных насекомых. "Насекомые, которых я прежде никогда не видел в наших краях, падали словно град. Их было огромное количество", - поделился житель села Алтан.

Образцы насекомых местные природоохранные инспекторы направили на исследование в Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН в Якутск.

Гребляки достигают максимум 15 мм.

Как подтвердили в данном Институте, это клопы-гребляки из семейства corixidae. По словам ученых-энтомологов, раньше в Амгинском улусе и Центральной Якутии наблюдались случаи «кориксидных дождей».

«В 1917-20 годах регистрировались случаи, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя. Этот редчайший случай повторился еще в конце лета 1994 года в с. Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы мириад кориксид в 6 км от поселка. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции», — сообщили ученые.

СПРАВКА "КП"

Гребляки (лат. Corixidae) – семейство насекомых из отряда полужесткокрылых. В семействе описано около 550 видов. Клопы мелких и средних размеров; в длину достигают от 1,5 до 15 мм. Клопы бывают как растительноядные, так и хищники.