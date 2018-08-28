Концентрация загрязняющих веществ на реке Вилюй превысила предельные нормы в десятки раз

СЕГОДНЯ 06:40 2018-08-28T06:51:16+03:00

Води из реки Вилюй непригодна для питья и использования.

Изменить размер текста: A A

В воде реки Вилюй концентрация взвешенных веществ превысила ПДК в десятки-сотни раз.

По словам руководителя Управления экологической безопасности Веры Степановой, по результатам экологический обследований установлен факт загрязнения реки Ирелях вследствие поступления сточных вод с места прорыва дамбы взвешенными веществами, ионами железа, меди. В воде реки Вилюй концентрация взвешенных веществ превысила ПДК в десятки-сотни раз.

Для жителей сел Вилючан и Крестях организовали доставку чистой питьевой водой. Также АК «АЛРОСА» объявила об установке в Сунтарском улусе мобильных водоочистных сооружений.

Кроме того, общественность возмутил тот факт, что дамба месторождения «Иреляхская россыпь», которая послужила причиной загрязнения водных объектов, принадлежит АК «АЛРОСА», но в свое время не была внесена в Регистр Управления Ростехнадзора по РС(Я) и относится к категории временного гидротехнического сооружения.

«Соответственно, на сегодня они являются «бесхозными» и технологически не были рассчитаны на пропуск такого объема воды», — отметили общественники.

На уровне правительства республики создана рабочая комиссия, которая будет контролировать ситуацию в бассейне реки Вилюй.