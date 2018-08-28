В Якутске пропала семилетняя девочка
Для поисков ребенка нужны добровольцы
Девочка ушла из дома 27 августа в неизвестном направлении.
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В Якутске без вести пропала семилетняя Анна Богданова, которая днем 27 августа ушла из дома по адресу Мерзлотная, 7/1. До настоящего времени девочка не вернулась домой.
27 августа около 21.00 вечера в полицию г. Якутска поступило заявление от матери 7-летней девочки о ее розыске.
Ребенок среднего телосложения, рост 130 см. Была одета в синее платье, розовый свитер и тапочки.
«Розыск малолетнего ребенка продолжается», — сообщили в МВД республики.
При наличии любой информации о пропавшей звонить по телефону 8-999-949-12-52.
Для поисков нужны добровольцы. Желающие помочь могут обратиться по номеру 8-964-417-68-74.