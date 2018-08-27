2018-08-27T08:21:37+03:00
Политика

В Тикси пройдут тактические учения Северного флота России

Мероприятие посвящено обороне островных и континентальных территорий РФ в арктической зоне
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Во время учений отряд боевых кораблей возглавит противолодочный «Вице-адмирал Кулаков».Во время учений отряд боевых кораблей возглавит противолодочный «Вице-адмирал Кулаков».
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Тактические учения Северного флота России пройдут в бухте Тикси 28 августа. 25 августа отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота во главе с противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» занял места якорных стоянок в бухте Тикси моря Лаптевых, сообщает пресс-служба Северного флота.

Учения пройдут в рамках очередного арктического похода отряда кораблей и судов Северного флота, который начался 8 августа.

Учения в акватории моря Лаптевых будут посвящены обороне островных и континентальных территорий РФ в арктической зоне. Подобные учения в ходе предыдущих арктических походов Северный флот разыгрывал на полуострове Таймыр, мысе Челюскин, а также на архипелаге Новосибирские острова.

На этапе перехода Баренцевым и Карским морями экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» провёл учения по организации противолодочной и противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем.

За время стоянки на рейде порта Диксон военные моряки Северного флота провели учение по оказанию экстренной медицинской помощи экипажам судов, находящимся на стоянке в арктическом порту.

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