2018-08-27T03:15:58+03:00
Происшествия

Жителей Вилюйской группы улусов просят воздержаться от использования воды реки Вилюй

В результате прорыва дамб на Ирелях вода стала мутной и непригодной для питья
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Ситуация с загрязнением вод рек находится на постоянном контроле руководства Якутии.Ситуация с загрязнением вод рек находится на постоянном контроле руководства Якутии.
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АК «АЛРОСА» поручено в кратчайшие сроки восстановить дамбу дражных котлованов на реке Ирелях, обеспечить водоочистными станциями все населенные пункты Сунтарского улуса, Управлению Роспотребнадзора по РС(Я) – усилить мониторинг за качеством питьевого водоснабжения в населенных пунктах, расположенных в бассейне реке Вилюй.

Напомним, что прорыв дамб был вызван сильнейшими ливнями, когда за сутки выпала полуторомесячная норма осадков. В результате в реку вынесло глину, песок, ил — взвеси природного происхождения, которые из Иреляха попали в Ботуобую и затем в Вилюй. Это делает воду мутной и непригодной для питья. Минэкологии РС(Я) проводит ежедневный гидрохимический мониторинг.

«Я нахожусь на постоянной связи с генеральным директором компании АЛРОСА Сергеем Ивановым, который прилетел в Мирный и на месте занимается мероприятиями по ликвидации последствий разлива воды. Компанией уже начато проведение мероприятий по восстановлению дамб дражных полигонов на реке Ирелях», — сообщил врио главы Якутии на своей страничке в Инстаграм.

По факту загрязнения водных объектов Мирнинским комитетом охраны природы проводится административное расследование.

Минэкологии Якутии просит жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского улусов воздержаться от использования воды реки Вилюй до особого распоряжения.

На этой неделе Айсен Николаев вылетает в Нюрбу и Сунтар, где он намерен на месте оценить результаты работ по ликвидации последствий загрязнения рек.

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