Туша жеребенка, жившего в Якутии 40 тысяч лет назад, сохранилась без повреждений

СЕГОДНЯ 04:03 2018-08-24T04:09:38+03:00

По словам ученых, это бывает очень редко в случае со столь древними находками

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23 августа в криохранилище Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета прошла презентация туши жеребенка древней лошади.

«Туша без телесных повреждений, сохранилась даже шерсть, что очень редко бывает в случае со столь древними находками. Предположительный возраст жеребенка около 2 месяцев. Стоит отметить, что 30-40 тысяч лет назад на территории Якутии обитал совсем другой вид лошади – ленская лошадь, генетически отличная от современной якутской лошади», – сообщил заведующий Музея мамонта СВФУ, кандидат биологических наук Семен Григорьев.

В ходе презентации были взяты пробы шерсти, кожи, биологической жидкости, вмещающих грунтов для различных анализов.

«Анализ содержимого желудка покажет, чем питался жеребенок. Препарирование будет проведено позднее», – добавил Семен Григорьев.

Полностью сохранившаяся замороженная туша древнего жеребенка была найдена в вечной мерзлоте Верхоянского улуса.

В свою очередь директор НИИ прикладной экологии Севера СВФУ Григорий Саввинов отметил, что уникальная находка имеет большую ценность для республики и мира в целом. «Предварительно жеребенок жил 30-40 тысяч лет назад. Предстоит целый комплекс научных исследований. Сначала будет разработана программа исследований, после этого начнутся непосредственно работы. По предположению специалистов, участвовавших в экспедиции, жеребенок мог попасть в западню и утонуть», – добавил Саввинов.

Напомним, 11 августа ученые СВФУ рассказали о найденной туше жеребенка древней лошади, а 13 августа о скелете мамонта с мягкими тканями

Палеонтологическая экспедиция проходила в Батагайской котловине и местности Юнюген Верхоянского улуса с 9 по 14 августа 2018 года. В экспедиции участвовали ученые НИИПЭС СВФУ, японского Университета Киндай и компании Fuji TV, сообщает пресс-служба СВФУ.

По словам Григория Саввинова, обе крупные находки станут объектами научных исследований специалистов разных областей науки как в России, так и за рубежом.