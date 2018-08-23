Аномальные дожди могут стать причиной объявления режима ЧС в Мирнинском районе Якутии

СЕГОДНЯ 07:23 2018-08-23T07:29:06+03:00

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Межведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Мирнинского района обратилась в правительство республики с предложением о введении режима ЧС из-за аномальных проливных дождей, которые продолжают там идти, сообщили в пресс-службе администрации района.

Дневные нормы осадков значительно превышают показатели самых обильных на дожди месяцев. Так, 21 августа в Мирном и его окрестностях только в течение одного часа выпало 26 мм осадков. Порывы ветра местами достигают 15 м/сек. Высокий уровень воды отмечен не только на реке Ирелях, но и на реке Малая Ботуобуя.

Десятки автомобилей ждут на берегу реки Малая Ботуобуя спада воды.

Подъем уровня воды снес часть понтонов, затопил существующую переправу на федеральной трассе «Вилюй». Со стороны Сунтарского улуса на переправе стоит 80 единиц автотранспорта. 112 автомобилистов вынуждены пятые сутки ждать снижения уровня воды – других путей объезда не существует. Длина зеркала воды на сегодня составляет 250 метров. Глубина основного русла — 3 метра. При такой глубине движение автотранспорта невозможно.

В Удачном из-за ливневых потоков получили протечки кровли административных зданий. Ливневки не справляются с дождевым паводком.

В связи со сложившейся обстановкой администрация Мирнинского района направила в адрес правительства РС(Я) обращение с просьбой ввести особый режим и решить вопросы по обеспечению альтернативной переправы на данном участке, безопасности нахождения людей, организации питания, доставки питьевой воды и ГСМ.