2018-08-23T03:25:15+03:00
Происшествия

В Мирнинский район направлены эксперты для выяснения обстоятельств загрязнения рек

В Якутии из-за размытия дамбы происходит сброс взмученных вод в реки Ирелях и Малая Ботуобия
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Красивейшая река Малая Ботуобия на грани экологической катастрофы.Красивейшая река Малая Ботуобия на грани экологической катастрофы.
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В целях выяснения обстоятельств загрязнения водных объектов Ирелях и Малая Ботуобия в Мирнинский район будет направлена рабочая группа под руководством и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамина Афанасьева. Об этом ЯСИА сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение об этом принято по итогам рабочего совещания, которое состоялось сегодня в Минэкологии Якутии.

Участники обсудили пути решения ситуации с прорывом дамбы в Мирнинском районе. Как было отмечено, в результате прорыва дамб дражных полигонов на реке Ирелях происходит массированный сброс взмученных вод в реку Малая Ботуобия. По предварительным результатам лабораторных исследований отобранных проб в сточной воде с дражных котлованов установлено высокое содержание взвешенных веществ, солевые показатели, бромиды в пределах нормативов. В настоящее время пробы воды в работе, проводятся дополнительные замеры.

По словам главного инженера АК «АЛРОСА» Андрея Черепнова, из-за ливневых дождей размыло дамбу №7, которая стала причиной выноса сточных вод из котлованов вод в реку Малая Ботуобия.

«В данное время компанией проводятся работы по ликвидации последствий прорыва дамбы, вырабатывается план мероприятий по минимизации загрязнения водных объектов», — сообщил он.

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