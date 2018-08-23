В Мирнинский район направлены эксперты для выяснения обстоятельств загрязнения рек
В целях выяснения обстоятельств загрязнения водных объектов Ирелях и Малая Ботуобия в Мирнинский район будет направлена рабочая группа под руководством и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамина Афанасьева. Об этом ЯСИА сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение об этом принято по итогам рабочего совещания, которое состоялось сегодня в Минэкологии Якутии.
Участники обсудили пути решения ситуации с прорывом дамбы в Мирнинском районе. Как было отмечено, в результате прорыва дамб дражных полигонов на реке Ирелях происходит массированный сброс взмученных вод в реку Малая Ботуобия. По предварительным результатам лабораторных исследований отобранных проб в сточной воде с дражных котлованов установлено высокое содержание взвешенных веществ, солевые показатели, бромиды в пределах нормативов. В настоящее время пробы воды в работе, проводятся дополнительные замеры.
По словам главного инженера АК «АЛРОСА» Андрея Черепнова, из-за ливневых дождей размыло дамбу №7, которая стала причиной выноса сточных вод из котлованов вод в реку Малая Ботуобия.
«В данное время компанией проводятся работы по ликвидации последствий прорыва дамбы, вырабатывается план мероприятий по минимизации загрязнения водных объектов», — сообщил он.