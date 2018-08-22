В Якутии более 80 машин застряли на переправе на Малой Ботуобии

СЕГОДНЯ 04:40 2018-08-22T04:43:43+03:00

Люди четвертые сутки ждут на берегу снижения уровня воды. В ближайшие дни ситуация с осадками будет только ухудшаться

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Из-за аномальных ливней в Мирнинском районе произошло повышение уровня воды на реке Малая Ботуобия и был затоплен понтонный мост на автодороге «Вилюй». В результате за пять суток на переправе скопилось более 80 автомобилей, которые не могут переправиться через реку. По прогнозу Якутского УГМС, в ближайшие дни ситуация с осадками будет только ухудшаться.

По словам автомобилистов, они вынуждены четвертые сутки ждать снижения уровня воды – других путей объезда не существует. Длина зеркала воды на сегодня составляет 250 метров. Глубина основного русла три метра. За ночь зафиксировано убытие воды на 20 см. При такой глубине движение автотранспорта невозможно.

Как сообщилив пресс-службе Главного управления МЧС по Якутии, с 18 августа движение по переправе закрыто для всех видов транспорта. Организована переправа людей на плавсредствах сотрудниками ГИМС. За 20 августа перевезено в обоих направлениях 234 человек.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Вилюй», точная дата открытия движения неизвестна и зависит от уровня воды. При допустимом уровне будет организована перевозка автотранспорта вездеходом КАМАЗ.

Между тем, как прогнозируют синоптики, в ближайшее время в Мирнинском районе сохранится пасмурная погода и велика вероятность ливневых осадков. В последние дни в Мирном и его окрестностях наблюдались аномальные ливни. Всего за трое суток, с 16 по 18 августа, здесь выпало почти в полтора раза больше месячной нормы – 84,6 мм.