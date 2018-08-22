Какие мероприятия подготовили для якутян в День государственного флага

СЕГОДНЯ 03:44 2018-08-22T03:52:07+03:00

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Каждый якутянин может принять участие в конкурсе "Любимый триколор". Условия конкурса: выложить фотографию с флагом России в Instagram до 22:00 22 августа 2018 года с хештегом #ФлагРоссии_Якутия, подписаться на minmol2018 и открыть страницу до подведения итогов.

Организаторы будут оценивать массовость, креативность и использование триколора.

Конкурсная комиссия определит трех победителей 23 августа 2018 года до 20:00. Победителей ждут ценные призы.

Утром 22 августа все желающие приглашаются на площадь Дружбы Якутска для участия во флэшмобе. В 10.30 200 представителей общественности, молодежи, добровольцев выстроятся под большим флагом России.

В Якутске на 22 августа запланирован велопробег. Все участники пробега стартуют с пл. Дружбы в 12.40. Финиш — на пл. Орджоникидзе.

В день флага каждый желающий может оставить в местах проведения акции праздничное пожелание на листах, вырезанных в форме ладони в цветах триколора. Пожелания оформляются в единое полотно как большой флаг России.

22 августа добровольцы и молодежь на центральных площадях и улицах городов и поселений будут раздавать ленточки с триколором.

22 августа в историческом парке «Россия — моя история» состоится день открытых дверей. Акция продлится с 10:00 до 19:00 по адресу Якутск, ул. Уткина, 5.

Книжная выставка «Мы вместе под флагом россии» состоится 22 августа в 12:00 на площади Дружбы. Также, в рамках мероприятия пройдет викторина «Что ты знаешь о российском флаге?»

22 августа в 13:00 на площади Оджоникидзе состоится праздничный концерт «Великой России прославленный флаг», посвященный дню государственного флага.

Спектакль С. Гаффарова «Пришлый» Татарского государственного академического театра пройдет 22 августа с 19:00 в Саха театре в рамках программы министерства культуры России «Большие гастроли». Постановка повествует о тоске по родине человека, волею судьбы после войны оказавшегося в Канаде.