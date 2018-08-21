Якутские овцебыки поедут в Магадан

СЕГОДНЯ 09:42 2018-08-21T09:52:01+03:00

20 лет назад в Якутию завезли первых овцебыков.

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На острове Большой Бегичев Анабарского района отловили овцебыков для передачи Магаданской области. 25 молодых особей перевезены на временное место передержки вблизи аэропорта Саскылах.

Животные хорошо перенесли перелет, чувствуют себя удовлетворительно. Корма для овцебыков в Саскылахе были заготовлены заранее в достаточном количестве.

Отметим, что финансовые расходы по реализации данного проекта в полном объеме осуществляются за счет инвесторов Магаданской области в рамках государственно-частного партнерства.

Отлов животных производился группой опытных якутских и московских специалистов с участием магаданских коллег. Группой руководит Андрей Попов, начальник управления Дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии Якутии.

Овцебыков перед перевозкой обездвижили специальными препаратами.

На острове Большой Бегичев по подсчету специалистов обитают примерно 300 особей овцебыков. С каждым годом на ограниченной территории острова наблюдается рост численности животных. По словам Андрея Попова, на подобных территориях целесообразно проводить мероприятия по регулированию численности животных, в данном случае проведено изъятие 25 молодых особей для поставки в Магаданскую область. Кроме того, мероприятие имеет исключительно важное значение для увеличения ареала распространения овцебыка на территории России.

«Отлову животных на острове за три дня и оперативной перевозке, кроме благоприятных погодных условий, способствовали слаженные действия авиакомпании, работников Дирекции биоресурсов, Анабарской инспекции охраны природы, специалистов и ученых Якутии и Москвы», — отметил Яков Сивцев, руководитель Дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии региона.

Впереди овцебыков ждет переезд на постоянное местожительство в соседнюю Магаданскую область на остров Завьялова, схожий по природным условиям Большим Бегичевым.