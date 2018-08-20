Останки жеребенка древней лошади и мамонта могут стать уникальными выставочными экспонатами

СЕГОДНЯ 11:40 2018-08-20T11:47:43+03:00

Останки доисторических животных доставлены в Якутск и помещены в криокамеру

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Уникальные находки – туша жеребенка древней лошади, а также шкура и шерсть мамонта, обнаруженные учеными в Верхоянском районе, доставлены в Якутск и помещены в морозильную камеру Музея мамонта.

Палеонтологическая экспедиция проходила в Батагайской котловине и местности Юнюген Верхоянского улуса с 9 по 14 августа 2018 года. По словам директора НИИ прикладной экологии Севера СВФУ Григория Саввинова, обе крупные находки станут объектами научных исследований специалистов разных областей науки как в России, так и за рубежом, сообщается на сайте СВФУ.

«Такие объекты также являются уникальными выставочными экспонатами и, учитывая участие компании Fuji TV в экспедиции, будут одними из наиболее интересных экспонатов на планируемой мамонтовой выставке в городах Японии в 2019-2020 годах. Часть исследований находок планируется проводить в Университете Киндай», – рассказал Григорий Саввинов.

Впервые в мире обнаружена так хорошо сохранившаяся туша жеребенка доисторического животного.

Говоря о находках, он поделился, что замороженная туша жеребенка была обнаружена местными жителями. «Она была найдена в вытаявших средних слоях северного борта котловины, что соответствует геологическому возрасту в 30-40 тысяч лет. Сохранность находки отличная, лошадь темно-гнедой масти, практически вся шкура покрыта шерстью. Возраст примерно 2-3 месяца. Уникальность находки в том, что это абсолютно целый труп лошади, найденный впервые в мире», – рассказал Григорий Саввинов.

Он отметил, что вторая находка также имеет мировую ценность. «В ходе работ на ручье Юнюген был обнаружен неполный скелет взрослого мамонта с остатками мягких тканей, кусок шкуры размером 1,5 на 1 метр и большое количество шерсти. Судя по цвету, труп мамонта находился в льдистых отложениях, поэтому кости скелета в хорошей сохранности. Находки скелетов мамонтов такой сохранности единичны», – добавил ученый.

Напомним, 11 августа ученые СВФУ рассказали о найденной туше жеребенка древней лошади, а 13 августа о скелете мамонта с мягкими тканями.