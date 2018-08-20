В Якутии планируют бесплатно привить от гриппа 230 тысяч человек
В республику поступила вакцина против гриппа для бесплатной иммунизации взрослого населения. Всего поступила 230 тысяч доз, что составляет 100% от заявленного объема для иммунизации взрослых в текущем году.
Бесплатную прививку против гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учебы и работы.
В 2018 году план иммунизации предусматривает вакцинацию 45% жителей республики в рамках национального календаря профилактических прививок.
"В настоящее время эпидситуация по острым респираторным инфекциям оценивается как неэпидемическая, поэтому самое время позаботиться о защите от гриппа. Поскольку длительность поствакцинального противогриппозного иммунитета составляет около года, то всем людям от шести месяцев и старше показана ежегодная вакцинация, которую лучше всего проводить в предэпидемический период до наступления зимы", - прокомментировали в Роспотребнадзоре по Якутиию
Как сообщили в ведомстве, за все годы применения вакцин против гриппа не возникало тяжелых реакций и поствакцинальных осложнений, ни один привитой не умер от гриппа и его осложнений. Напротив, анализ заболевших гриппом тяжелой степени тяжести и умерших от гриппа и его осложнений показывает, что все больные не были привиты против гриппа. Поэтому вовремя сделанная прививка убережет взрослых и детей от тяжелых последствий гриппа.