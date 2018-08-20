В Якутии планируют бесплатно привить от гриппа 230 тысяч человек

СЕГОДНЯ 08:54 2018-08-20T08:58:23+03:00

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В республику поступила вакцина против гриппа для бесплатной иммунизации взрослого населения. Всего поступила 230 тысяч доз, что составляет 100% от заявленного объема для иммунизации взрослых в текущем году.

Бесплатную прививку против гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учебы и работы.

В 2018 году план иммунизации предусматривает вакцинацию 45% жителей республики в рамках национального календаря профилактических прививок.

"В настоящее время эпидситуация по острым респираторным инфекциям оценивается как неэпидемическая, поэтому самое время позаботиться о защите от гриппа. Поскольку длительность поствакцинального противогриппозного иммунитета составляет около года, то всем людям от шести месяцев и старше показана ежегодная вакцинация, которую лучше всего проводить в предэпидемический период до наступления зимы", - прокомментировали в Роспотребнадзоре по Якутиию

Как сообщили в ведомстве, за все годы применения вакцин против гриппа не возникало тяжелых реакций и поствакцинальных осложнений, ни один привитой не умер от гриппа и его осложнений. Напротив, анализ заболевших гриппом тяжелой степени тяжести и умерших от гриппа и его осложнений показывает, что все больные не были привиты против гриппа. Поэтому вовремя сделанная прививка убережет взрослых и детей от тяжелых последствий гриппа.