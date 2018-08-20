2018-08-20T07:02:02+03:00
Спорт

Легенда российского футбола Алексей Смертин проведет в Якутске мастер-класс

В столицу республики прибыла делегация Российского футбольного союза
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Алексей Смертин проведет мастер-класс для юных якутских футболистов. (Фото: ТАСС)Алексей Смертин проведет мастер-класс для юных якутских футболистов. (Фото: ТАСС)
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В Якутск в составе делегации Российского футбольного союза прибыл известный футболист Алексей Смертин. Сегодня на стадионе «Туймаада» он проведет мастер-класс для юных спортсменов.

Алексей Смертин являлся капитаном сборной страны, играл в премьер-лиге Англии, выступал за футбольные клубы «Челси», «Бордо», «Локомотив» и «Динамо». Сегодня легенда российского футбола покажет юным игрокам Якутии и их тренерам мастер-класс, на котором поделится секретами слаженной игры на поле.

Отметим, главной целью визита солидной делегации Российского футбольного союза (РФС) во главе с врио президента общества Александром Алаевым станет развитие футбола и мини-футбола в республике.

В программе — посещение спортивных объектов, общение с журналистами и товарищеский матч со сборной города Якутска на стадионе «Туймаада».

Сопровождать представителей РФС будет министр спорта Якутии Георгий Балакшин.

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