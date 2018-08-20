Black Star обвинил якутского рэпера в плагиате

СЕГОДНЯ 03:31 2018-08-20T03:38:22+03:00

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Продюсерский центр Black Star обвинил якутского рэпера Анатолия Иванова-SAIK-IT в плагиате. Соответствующее сообщение поступило якутскому артисту от человека, представившегося Михаилом. Однако юристы считают, что однозначно обвинять Иванова в плагиате нельзя.

Анатолий Иванов-SAIK-IT сообщил, что не намерен удалять свою песню, так как считает, что его трек – не плагиат. «Я начал писать текст песни еще 11 июня, сохранен исходный файл. Записал трек 3 августа, работал над ним с другом неделю. Премьера песни состоялась 11 августа на моей странице Вконтакте, также сделал пост в Instagram. Не буду удалять эту песню, так как записал и сделал релиз раньше Мота», – прокомментировал музыкант агентству.

В песне якутского рэпера нашли сходство с песней Мота.

Вероника Томтосова, юрист, судебный представитель, руководитель юридического отдела Группы компаний «Безопасность» разъясняет, что по нормам Гражданского кодекса объектами авторских прав являются произведения, в том числе и музыкальные, с текстом и без текста. При этом авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения. «Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления или соблюдения каких-либо формальностей. А информацией об авторском праве признается любая информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя».

По словам юриста, сам факт опубликования в социальной сети информации о премьере песни является достаточной информацией о наличии авторского права на нее; с другой стороны, неопределенный круг лиц имел информацию о стихотворении, написанном и сохраненном в цифровом формате другим исполнителем. Но даже если публикации с текстом стихотворения в июне 2018 года не было, этот факт не может считаться фактом отсутствия авторского права.

«Если анализировать совпадения, то, безусловно, тексты по смысловой нагрузке дублируют друг друга. Между тем, само по себе отсутствие новизны, уникальности и оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может говорить о том, что он создан не творческим трудом, — полагает Вероника Томтосова. — Исходя из вышеизложенного, сделать однозначный вывод о нарушении авторского право со стороны Анатолия Иванова SAIK-IT нельзя, поскольку продолжительность неоконченного произведения Мота на данный момент составляет 15 секунд, в то время как результатом работы Анатолия Иванова стало полноценное произведение длиною в 2 минуты 30 секунд, что прямо указывает на работу над ним".