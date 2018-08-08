В Верхнеколымском районе Якутии нашли черепа древнего волка

СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-08T05:02:33+03:00

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На территории Верхнеколымского района местными жителями обнаружены и переданы в руки ученых три черепа древнего волка и фрагмент верхней челюсти пещерного льва. Ученым также предстоит работа на предпологаемых стоянках древнего человека.

Ранее в этом месте были обнаружены круглые черви-нематоды, возраст которых составляет около 30 тысяч лет. На реке Малом Анюе, притоке Колымы, удалось найти сибирского углозуба (тритона), который ожил спустя 90 лет. Исследования выживаемости земноводных крайне важны в разработке биотехнологий для лечения обморожений у человека.

Во время экспедиции ученые обследуют известные места нахождений мамонтовой фауны, предстоит работа на предполагаемых стоянках древнего человека в верхнем течении реки Колыма. Параллельно с колымской группой сотрудники Музея мамонта работают еще на реках Яна и Индигирка, сообщает Ulus.media.