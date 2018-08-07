Якутский косарь стал лучшим на Сельских играх в Курской области

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-07T04:23:33+03:00

Он скосил сотку земли быстрее и качественнее всех за три с половиной минуты

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Якутянин Вячеслав Окороков стал первым на соревнованиях по ручному сенокошению на XII Всероссийских летних сельских спортивных играх в Курской области. Он за 3 минуты 36 секунд скосил траву на одной сотке земли. На Игры поехала сборная Якутии в количестве 12 человек.

Уроженец Мегино-Кангаласского улуса Вячеслав Окороков, чемпион мира, России и Якутии по ручному сенокошению, был признан лучшим из ста участников на состязаниях косарей. Первое место среди спортивных семей заняли также якутяне — семья Лукиных из Чурапчинского улуса.

Всего в Сельских играх участвовало более двух тысяч человек. На них проводятся спортивные состязания по пятнадцати видам спорта, а также конкурсы профмастерства среди косарей, дояров и механизаторов.