Дояры, косари и механизаторы из Якутии поехали на сельские игры в Курск

2 Авг. 06:00 2018-08-02T06:13:16+03:00

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12 якутян из разных улусов республики выехали в Курскую область, где с 3 по 7 августа пройдут XII Всероссийские летние сельские спортивные игры. Якутию на всероссийских сельских играх представит сборная спортсменов из Амгинского, Мегино-Кангаласского, Намского, Чурапчинского и Усть-Алданского улусов.

Так, в соревновании дояров участники будут не только доить коров, но пройдут три сложных спортивных этапа. Они должны подготовить корову, надеть аппарат на вымя, отсоединить и разобрать его. Косари будут состязаться командно, также они должны подготовить инструмент и скосить одну сотку травы на время и качество. Также оценят мастерство механизаторов. Кроме спортивных навыков, селяне должны продемонстрировать умение вождения трактора МТЗ-82.

Официальное открытие состоится 3 августа на стадионе «Трудовые резервы» в Курской области, а церемония закрытия – 6 августа.