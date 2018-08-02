2018-08-02T04:42:15+03:00
Спорт

Впервые за 22 года каток "Эллэй Боотур" откроется в Якутске летом

Юные спортсмены начнут подготовку с Первым зимним играм на Сахалине
Вероника АММОСОВА
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"Эллэй Боотур" открывает свои двери уже 5 августа"Эллэй Боотур" открывает свои двери уже 5 августа
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В спортивном комплексе "Эллэй Боотур" ждут посетителей на массовые катания уже в это воскресенье, 5 августа. Единственный год, когда «Эллэй Боотур» работал в летнее время – это 1996, год постройки спортивного комплекса. Открытие сезона раньше обычного связано с подготовкой спортсменов к зимним международным играм.

Обычно ледовая арена открывала сезон с сентября. Но подготовка юных якутян к Первым зимним международным играм «Дети Азии», которые пройдут в 2019 году на Сахалине скорректировала грфик катка. На ледовой арене также будут готовиться сборные команды по шорт-треку, фигурному катанию и хоккею с шайбой. Кроме того, в "Эллэй Боотур" появится зал для спецподготовки хоккеистов.

В воскресенье 5 августа будут организованы шесть сеансов массового катания, сообщает газета "Спорт Якутии".

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