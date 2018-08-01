Завершено расследование дела о массовом убийстве в Хангаласском улусе

1 Авг. 05:00 2018-08-01T05:54:06+03:00

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Следствие установило, что 24 мая 2018 года около 14 часов 65-летний мужчина с огнестрельным ружьем «Вепрь-12» пришел в дом своих соседей и сделал два выстрела в 34-летнюю жительницу дома. К дому подбежали 10-летний сын погибшей и их 59-летний сосед, которые стали следующими жертвами стрелка. После этого он убил еще двоих соседей, 67-летнего мужчины и его 38-летнего сына.

Как оказалось, всё произошло из-за давнего конфликта соседей - расбросанного на территории мусора - и психического расстройства преступника. До этого стрелявший угрожал женщине расправой, но она не успела рассказать об этом полиции.

Во время массового убийства в доме находилась 14-летняя дочь погибшей женщины, в она спряталась под кроватью, стрелявший её не увидел. По телефону ей удалось вызвать помощь. Однако после он вернулся в свой дом и совершил самоубийство. Свидетели пояснили следователю, что их односельчанин был скрытным, малообщительным, чудаковатым человеком. Собранные доказательства доказали виновность мужчины в убийстве пяти человек.

Расследование уголовного дела прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.