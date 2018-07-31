Якутский путешественник переплыл Берингов пролив на надувном катамаране

31 Июль 11:40 2018-07-31T11:44:43+03:00

Известный предприниматель и турист Герман Арбугаев стал одним из членов команды (первый слева).

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Впервые в истории мореплавания Берингов пролив был преодолён на надувном катамаране океанского класса «Искатель». Этот опасный участок преодолела команда из трех путешественников, в числе которой был известный турист из Якутии, бизнесмен Герман Арбугаев.

Переправа через Берингов пролив состоялась в рамках историко-географической экспедиции «Байкал-Аляска», которая стартовала еще весной прошлого года. Общая протяженность водного пути в итоге составит 13 тысяч км. Капитан судна Анатолий Казакевич, также в состав команды вошел иркутянин Александр Ломп.

Экспедиция проходит по пути следования сибирских купцов- первопроходцев, которые открывали Аляску и проложили большой морской путь между двумя континентами. По их маршруту никто не проходил уже 150 лет! Русские путешественники — первые, кто отважился на это за почти два века.

Глобальная экспедиция «Байкал-Аляска» проходит в несколько этапов. В прошлом году путешественники прошли 7 тыс. км от Байкала до Петропавловска-Камчатского, где катамаран перезимовал. В этом году им предстоит пройти общий путь в 6 тыс. км. 17 июня этого года экспедиция отправилась в Анадырь, до поселка Провидение, где к ним и присоединился якутянин Герман Арбугаев.

После тщательной подготовки катамарана к сложному переходу, а Берингов пролив считается среди мореплавателей сложным, опасным и даже коварным из-за течений, неустойчивой погоды и ветров, команда отправилась в путь.

Судно шло непрерывно, члены команды несли вахту каждый по два часа. Катамаран шел частично на моторе, частично на парусах, когда появлялся попутный ветер. Переправа завершилась в американском городке Ном (Аляска). Здесь якутянин Герман Арбугаев закончил свое путешествие. Сегодня оставшиеся два члена экспедиции добрались до дельты реки Юкон, где сейчас пережидают штормовую погоду в одном из поселений. Завершится экспедиция в городе Анкоридж (США) в 20-х числах августа.

Всего участниками экспедиции «Байкал – Аляска» стали люди из разных регионов России, которые частично сменяли друг друга на протяжении всех этапов экспедиции.