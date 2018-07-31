На кресло мэра Якутска претендуют 12 кандидатов

31 Июль 03:22 2018-07-31T03:26:32+03:00

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В число 12 претендентов на должность мэра вошли тележурналисты, предприниматели, политики, общественник, юрист и менеджер.

Документы на участие в выборах мэра подали представители СМИ — генеральный директор «Округ ТВ» Олег Желнин (самовыдвиженец) и гендиректор ТРК «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партии роста»). От «Партии возрождения России» выдвинулась Сардана Авксентьева — руководитель производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис». Также в мэры баллотировались председатель общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия») и народный депутат Владимир Федоров («Родина»).

В качестве самовыдвиженца на должность главы Якутска выдвинулся и юрист Республиканской больницы №2 Михаил Лукин. Однако ему не удалось собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку: это обязательное условие для регистрации в качестве кандидата для самовыдвиженцев.

Среди кандидатов множество и тех, кто совершенно не известен широкой аудитории: предприниматели Игорь Любарский («Патриоты России»), Сергей Асютин («Партия ветеранов России») и Иван Комаров («Гражданская платформа»). Наибольшее удивление вызывает кандидатура уроженца Пермского края Степана Подаруева. Его выдвинула партия «Честно». В открытых источниках указано, что в 2016 году кандидат являлся заместителем председателя совета регионального отделения партии «Родина» в Пермском крае.

Таким образом, сегодня на пост мэра Якутска претендует 12 кандидатов. При этом единственными зарегистрированными кандидатами на сегодня являются председатель Якутской гордумы Александр Саввинов (выдвинут от партии «Единая Россия») и предприниматель Владислав Теппор (ЛДПР).

Окончательный список участников выборов станет известен не позднее 8 августа. Как сообщила председатель ТИК Якутска Алла Самойлова, заседания комиссии по этим вопросам будут проходить практически ежедневно.

Единый день голосования пройдет в Якутии 9 сентября. Жители республики выберут главу региона, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и Якутской гордумы, мэра Якутска, 15 глав районов, 17 глав поселений, депутатов 22 районных и 7 поселенческих советов.