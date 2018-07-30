2018-07-30T08:42:07+03:00
Здоровье

В Якутии от укусов клещей пострадало 199 человек

В двух случаях насекомые оказались инфицированными
Вероника АММОСОВА
Поделиться:
Не следует пренебрегать профилактикой - получите прививку от клещаНе следует пренебрегать профилактикой - получите прививку от клеща
Изменить размер текста:

В Якутии зарегистрировано 199 случаев укуса клещей, два из которых оказались инфицированными. Обращения регистрировались в центральных и южных районах республики, как сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

За лето случаи укусов клещами людей встречались в Якутске и двенадцати районах республики. По данным регионального Роспотребнадзора, зарегистрированы один случай клещевого вирусного энцефалита и клещевой боррелиоз у одного взрослого человека в Олекминском районе.

Чтобы уменьшить риск присасывания клеща, в местах массового отдыха и на территории детских летних лагерей проводятся профилактические акарицидные обработки. Также продолжается контроль за вакцинопрофилактикой, на сегодня в республике привито 6836 человек.

В случае присасывания клеща обращайтесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт по месту жительства. Сдать клеща на исследование можно при обращении за медицинской помощью, а также в Центре гигиены и эпидемиологии в РС (Я)» в Якутске и районах, сообщает ЯСИА.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глобальный эксперимент показал: наш мозг - это проекция интернета
Во всяком случае, новое исследование позволяет утверждать, что сигналы в нашем головном мозге распространяются по принципу глобальной сети. Также ученые развеяли миф, что интеллектуальные игры помогают продлить молодость мозга
Новости 24
У таксиста в Якутске вымогали 300 тысяч рублей
У якутянина во время пьянки украли раритетный самовар
Якутские десантники помогли тяжелобольному ребенку
Внедорожный автопробег «Россия сквозь века» едет в Якутию
В Оймяконском улусе из-за дождей размыло дорогу
Прокуратура потребовала авиакомпанию "Якутию" разобраться с задержками
Градостроителя из Якутии осудили за взятку
В Якутии дополнительно откроется шесть новых кинотеатров
Жительница Бельгии разыскала в Якутске родную мать и брата
В Якутск может приехать тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов
В Якутии локализованы два пожара в Горном и Намском районах
На федеральной трассе произошло ДТП с пострадавшими
Человек-мем "Гарольд, скрывающий боль" побывал в Якутске
Агитпоезд "Комсомольской правды" встретится с участниками
Якутский регги-исполнитель Кит Джа прошел кастинг музыкального конкурса «Новая звезда»
Дождь подтопил село в Оймяконском улусе
Якутская ГРЭС и ГРЭС-2 готовится к зимнему сезону
К Играм Манчаары в Горном улусе построят стрелковый тир
В Якутск прилетел посол Индии в РФ Панкадж Саран