В Якутии от укусов клещей пострадало 199 человек

30 Июль 08:30 2018-07-30T08:42:07+03:00

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В Якутии зарегистрировано 199 случаев укуса клещей, два из которых оказались инфицированными. Обращения регистрировались в центральных и южных районах республики, как сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

За лето случаи укусов клещами людей встречались в Якутске и двенадцати районах республики. По данным регионального Роспотребнадзора, зарегистрированы один случай клещевого вирусного энцефалита и клещевой боррелиоз у одного взрослого человека в Олекминском районе.

Чтобы уменьшить риск присасывания клеща, в местах массового отдыха и на территории детских летних лагерей проводятся профилактические акарицидные обработки. Также продолжается контроль за вакцинопрофилактикой, на сегодня в республике привито 6836 человек.

В случае присасывания клеща обращайтесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт по месту жительства. Сдать клеща на исследование можно при обращении за медицинской помощью, а также в Центре гигиены и эпидемиологии в РС (Я)» в Якутске и районах, сообщает ЯСИА.