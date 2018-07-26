Пять уголовных дел возбуждено в Якутии в отношении застройщиков‍

26 Июль 09:00 2018-07-26T09:08:46+03:00

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В настоящий момент возбуждено пять уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков. На стадии расследования находятся уголовные дела в отношении компаний «Северная строительная компания», «Черов и К», «Симиир», «Макрос» и «Товары Саха Якутместпрома».

В официальном реестре находилось 18 проблемных объектов, прокуратурой Якутии были выявлены факты несвоевременного проведения работ и получения разрешительных документов, а также использования средств дольщиков не по целевому назначению. На сегодняшний день в реестре остаются 9 проблемных объектов.

Всего на территории республики 66 застройщиков возводят 115 объектов, гражданами заключено порядка 9 тысяч договоров участия в долевом строительстве, сообщает ЯСИА.