В трех селах Усть-Майского улуса затоплены 677 дворовых территорий

14 Май 03:26 2018-05-14T03:42:31+03:00

В этом году из-за заторов на реках пострадали несколько районов Якутии. Фото: Социальные сети

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12 мая утром ничего не предвещало беды. По словам жителей пострадавших сел, вода стремительно начала прибывать к обеду. Многие даже не успели собрать вещи. Убегая от большой воды, жители села Кюпцы Усть-Майского улуса перебрались на возвышенную местность, где есть несколько жилых домов. Но земляки не смогли поместить у себя всех бедствующих, поэтому многие заняли заброшенные дома, пытаясь там растопить развалившиеся печи. Некоторые жили в палатках.

Тремя рейсами вывезено 72 человек.Фото: Социальные сети

На понедельник утро в Усть-Майском улусе подтоплены три населенных пунтка, в воде оказались 677 дворовых территорий, в которых проживает 1316 человек. Люди, пострадавшие от паводка, расселены. Из бедствующих сел воздухом вывезено 72 человека.

Пострадавших от стихии перевозят в районный центр. Среди эвакуировавшихся Галина Иванова. Женщина страдает астмой, говорит, что в Кюпцах остались дочь 17-ти лет и 12-летний сын. Ребята не захотели ехать в районный центр, живут у тети. А Вика Назаренко, школьница, приехала без родителей. Рассказывает, что мама – врач и поэтому должна находиться в Кюпцах, чтобы помогать людям. На Викиной ответственности три брата

В Усть-Майском улусе давно не помнят такого наводнения.Фото: Социальные сети

По уточненным данным в Кюпцы подтоплено 67 жилых домов. У села Эльдикан по состоянию на 04:00 наблюдается повышение уровня воды на 1 см за 4 часа. В зоне подтопления оказались 83 жилых дома. В Эжанцы в зону подтопления попало 13 жилых домов, в которых проживает 41 человек.

Специалистами-взрывниками произведены работы по ликвидации заторов. Было произведено 3 взрыва общим весом около 1500 кг, но пока результатов нет.