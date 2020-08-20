Число субсидируемых авиационных маршрутов из городов Якутии вырастет с восьми до двадцати.

Ранее правительство по поручению Президента России расширило географию авиарейсов на Дальнем Востоке, субсидируемых за счет федерального бюджета. В перечень вошли сорок два маршрута отправлением или назначением в населенные пункты Дальневосточного федерального округа. В июле Правительство выделило на это три миллиарда рублей из резервного фонда. Как ожидается, это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям.

Благодаря такому решению услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около четырехсот пятидесяти тысяч человек. В начале августа вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Росавиации и Минэкономразвития проанализировать эффективность мер поддержки авиакомпаний Дальнего Востока и предложить варианты дополнительной помощи.