Россия повернулась лицом на Восток

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Благодаря национальной программе развития Дальнего Востока в Якутии будут реализованы такие крупные проекты, как Ленский мост, строительство второй очереди якутской ГРЭС, аэропортовые комплексы, морской порт в Тикси, Жатайская судоверфь.

В конце сентября Правительство РФ утвердило Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, подготовленную по поручению президента РФ Владимира Путина. В июньском указе «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» глава государства обозначил главные стратегические цели государственной политики в дальневосточных регионах. Эта программа призвана решить ключевые проблемы регионов ДФО: повысить качество жизни, сократить миграционный отток, ускорить темпы роста экономики макрорегиона и улучшить демографическую ситуацию.

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Отметим, что именно главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву доверили возглавить рабочую группу по разработке национальной программы развития Дальнего Востока, поручение о создании которой дал президент страны Владимир Путин во время Восточного экономического форума, состоявшегося в 2018 году. Поэтому ожидаемо, что Якутия стала лидером по числу предложений, внесенных в нее – это более 3 тысяч. Всего от дальневосточников поступило 16,5 тысяч идей - лучшие вошли в нацпрограмму.

По словам первого заместителя министра экономики Якутии Данила Саввинова, национальная программа развития Дальнего Востока среди других инвестиционных и инфраструктурных проектов включает социально-экономическое развитие республики. В программе определено строительство таких крупных проектов как Ленский мост, Эльгинский угольный комплекс, вторая очередь якутской ГРЭС, 10 аэропортов, морской порт в Тикси, Жатайская судоверфь.

«Собственная программа развития Дальнего Востока для Якутии - это развитие добывающих отраслей, таких как ГОК Инаглинская, Денисовская, создание туристических кластеров, новых креативных отраслей экономики. Предусмотрено и развитие социальной инфраструктуры, мы должны в два раза сократить количество аварийных школ. В программе предусмотрено строительство новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры. Направления в нацпрограмме очень обширные, и в сфере здравоохранения мы должны построить 168 объектов здравоохранения — ФАПы и врачебные амбулатории. Недавно принята федеральная программа по модернизации первичного звена, то есть ежегодно будем получать из федерального бюджета около 2 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения — это тоже по национальной программе развития Дальнего Востока», — рассказал Саввинов.

По нацпрограмме также предусмотрены капитальные ремонты школ, строительство спортивных площадок, в 49 учреждений культуры должны быть проведены ремонт и реконструкция. Он отметил, что национальная программа — это стратегический документ, который ставит цели и направления, а в государственных программах описываются финансовые механизмы.

Феодосия Габышева, председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций подчеркнула, что нацпрограмма составлена на опережение, нацелена на конвертацию потенциала Дальнего Востока в устойчивый экономический рост России.

«До конца 2020 года Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики необходимо представить в Правительство РФ проект плана реализации национальной программы. Хочется верить, что в разрабатываемый план войдут ключевые мероприятия государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ», в том числе мероприятия проекта подпрограммы «Дети Арктики», обсуждение которой прошло в рамках Второго Международного форума «Северный форум по устойчивому развитию», – сообщила Феодосия Габышева.

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Как поделился заместитель председателя Союза общин коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) Анатолий Лебедев, жители арктической зоны республики с большой радостью приняли новость о принятии национальной программы, которая уделяет большое внимание развитию их территории. «Это первая подобная программа. Очень хотелось бы надеяться, что социальные мероприятия не оказались бы на вторых ролях после промышленного освоения. Для нас, жителей арктической зоны, первоочередными являются вопросы транспортной доступности и образование цен на авиаперевозки, в том числе и на региональные».

По словам главы страны Владимира Путина, одной из главных задач нацпрограммы является ускорение роста экономики дальневосточных регионов на 6% в год.

«Масштаб задач, стоящих перед нами, требует системной работы на десятилетия вперёд. Считаю, что нужна Национальная программа на период до 2025 года и с перспективой до 2035 года. Задачи, которые мы обязаны ставить, могут быть только амбициозными, прорывными, опережающими. Иначе и не стоит этим заниматься», - сказал президент.